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15:21 19.10.2019

Департамент киберполиции возглавил Гринчак

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Департамент киберполиции возглавил Гринчак

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назначил на пост начальника департамента киберполиции Александра Гринчака, а его первым заместителем Сергея Кропиву.

Как сообщается на сайте Нацполиции, соответствующий приказ подписан 19 октября.

Гринчак (1978 г.р, полковник полиции) до назначения на этот пост возглавлял отдел противодействия преступлениям в сфере информационных систем департамента защиты экономики и работал на посту первого заместителя начальника департамента киберполиции.

Новоназначенный руководитель департамента киберполиции заявил, что уже создана концепция усовершенствования подразделения. "Её основой останется качественный подбор кадров и современный подход к работе", - отмечается в сообщении.

Теги: #кадры #клименко #полиция #киберполиция
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