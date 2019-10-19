События

14:08 19.10.2019

В Киевской области с начала года три человека заболели ботулизмом, один – со смертельным исходом

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В Киевской области с начала года три человека заболели ботулизмом, один – со смертельным исходом

В Киевской области с начала года по состоянию на 17 октября зарегистрированы три случая заболевания людей ботулизмом.

Как сообщает сайт Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области, один человек умер от этой болезни.

Отмечается, что в первом случае вероятной причиной заболевания стало потребление потерпевшим вяленой рыбы (филе рыбы, засушенной кусочками).

Во втором случае не установлена связь с потреблением пищевых продуктов. А в третьем случае потерпевший употреблял рыбные консервы промышленного изготовления, баклажаны маринованные домашнего приготовления и рыбу кефаль, которую приобрели на рынке в Херсонской области, засолили в домашних условиях и отправили потребителю через почту на протяжении 2-х дней.

Теги: #киев #ботулизм
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