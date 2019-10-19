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13:45 19.10.2019

ВАКС продолжает заседание по избранию меры пресечения Гладковскому

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ВАКС продолжает заседание по избранию меры пресечения Гладковскому

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в субботу в полдень продолжил заседание по избранию меры пресечения президенту корпорации "Богдан", экс-заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегу Гладковскому

В ходе судебного заседания председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр, два народных депутата из фракции "Европейская солидарность" - Максим Саврасов и Ростислав Павленко, а также блогер Андрей Серебрянский заявили о готовности взять Гладковского на поруки.

Накануне сторона обвинения предложила избрать Гладковскому меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом внесения залога в 100 млн грн. Защита просит отпустить подозреваемого на поруки или под личное обязательство.

В начале заседания судья разрешил Гладковскому находиться рядом с адвокатом, а не в стеклянной кабине.

В то же время возле здания ВАКС проходит акция партии "Национальный корпус" с требованием арестовать Гладковского на 60 дней. Представители "Нацкоруса" также присутствуют на заседании суда. "История Свинарчуков-Гладковских и всех их солидарных друзей – наибольшая угроза для украинской независимости. Поэтому мы, как представители националистических сил, не будем равнодушны к этому", - говорится в заявлении "Нацкорпуса" в Телеграм-канале.

Как сообщалось, 17 октября Гладковский был задержан в аэропорту "Борисполь" детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

Так, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", который входит в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд.

Также защитник Гладковского заявил, что его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказы

Теги: #снбо #гладковский #вакс #богдан_моторс
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