События

13:04 19.10.2019

С начала суток зафиксировано три обстрела в районе Золотого

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С начала суток зафиксировано три обстрела в районе Золотого

С начала суток зафиксированы три обстрела в районе населенного пункта Золотое (Луганская область), где планируется разведение сил и средств от линии соприкосновения в случае соблюдения в течение 7 суток режима тишины.

"С начала суток и по состоянию на 12.00 зафиксированы четыре вражеских обстрела. Все вооруженные провокации со стороны противника фиксировались на луганском направлении", - сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

По информации Минобороны, район населенного пункта Золотое противник обстрелял ночью трижды.

Кроме того, нарушен режим тишины в районе населенного пункта Зайцево.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Как отмечается в сводке, начиная с 5 часов утра и до 12.00, противник огонь не открывал.

Теги: #оос #минобороны #обстрел
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