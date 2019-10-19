События

11:42 19.10.2019

Теплая и солнечная погода сохранится в Украине в ближайшие дни, ночью и утром – туман

1 мин читать
Теплая и солнечная погода сохранится в Украине в ближайшие дни, ночью и утром – туман

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая и сухая воздушная масса. Без осадков, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях туман.

Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м / с.

Температура ночью 4-9 °, на юге и крайнем западе до 12 °; днем 17-22 °, в западных областях до 25 °.

В Киеве в понедельник без осадков; температура ночью 7-9 °, днем 20-22 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 октября самая высокая температура днем была 20,9 в 1921г., самая низкая ночью -5,6 в 1920г.

В понедельник в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, юго-западный, 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, на крайнем западе и юге страны до 12°; днём 17-22°, в Закарпатье и Прикарпатье до 25° (на побережье морей местами 14-16°).

В Киеве в понедельник без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 7-9°, днём 20-22°.

Теги: #погода #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:25 18.10.2019
Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

14:21 18.10.2019
Польша примет инвестрешение по возможности импорта Украиной до 6,6 млрд куб. м газа в год после детального экономического анализа

Польша примет инвестрешение по возможности импорта Украиной до 6,6 млрд куб. м газа в год после детального экономического анализа

07:57 18.10.2019
ООН направила в ОРДЛО 14 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

ООН направила в ОРДЛО 14 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

07:22 18.10.2019
Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

05:53 18.10.2019
19 и 20 октября на Северном мосту частично ограничат движение – КГГА

19 и 20 октября на Северном мосту частично ограничат движение – КГГА

04:44 18.10.2019
В Днепре злоумышленник обстрелял автомобиль, водитель погиб на месте - полиция

В Днепре злоумышленник обстрелял автомобиль, водитель погиб на месте - полиция

03:38 18.10.2019
На Херсонщине полицейские задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на сумму 91 млн грн

На Херсонщине полицейские задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на сумму 91 млн грн

02:33 18.10.2019
Замдиректора и главный лесничий Красноградского лесхоза подозреваются в незаконной вырубке на сумму более 6 млн грн – прокуратура

Замдиректора и главный лесничий Красноградского лесхоза подозреваются в незаконной вырубке на сумму более 6 млн грн – прокуратура

00:24 18.10.2019
Кононенко задержали, так как он мог пытаться уйти от ответственности – Рябошапка

Кононенко задержали, так как он мог пытаться уйти от ответственности – Рябошапка

00:12 18.10.2019
Генпрокурор: Портнов может встретиться с прокурорами и предоставить имеющуюся у него информацию

Генпрокурор: Портнов может встретиться с прокурорами и предоставить имеющуюся у него информацию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 25 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала пятницы, в том числе в районе Золотого

Боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе в районе Золотого – штаб ООС

Рябошапка заявляет, что в Украине дела, в рамках которых суд Латвии арестовал $30 млн украинских чиновников, были закрыты перед его назначением

Адвокат ожидает, что суд в пятницу будет избирать меру пресечения Гладковскому

Подозрение Порошенко предъявят, когда будет достаточно доказательств - Рябошапка

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киевской области с начала года три человека заболели ботулизмом, один – со смертельным исходом

Режим чрезвычайного положения введен в столице Чили из-за беспорядков, вызванных повышением цен на проезд в метро

ВАКС продолжает заседание по избранию меры пресечения Гладковскому

С начала суток зафиксировано три обстрела в районе Золотого

Полиция обнаружила у жителя Донецкой области 20 кг марихуаны стоимостью более 1 млн грн

Двое полицейских в Киевской области извещены о подозрении в пытках

Спасатели обезвредили за неделю почти 700 взрывоопасных предметов на Донбассе

Тату и солярий запретят детям в Эстонии

Гвоздик проиграл бой за титулы WBC и IBF российскому боксеру Бетербиеву

Подготовленная сделка по Brexit является наилучшим исходом – Джонсон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА