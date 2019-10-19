Теплая и солнечная погода сохранится в Украине в ближайшие дни, ночью и утром – туман

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая и сухая воздушная масса. Без осадков, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях туман.

Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м / с.

Температура ночью 4-9 °, на юге и крайнем западе до 12 °; днем 17-22 °, в западных областях до 25 °.

В Киеве в понедельник без осадков; температура ночью 7-9 °, днем 20-22 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 октября самая высокая температура днем была 20,9 в 1921г., самая низкая ночью -5,6 в 1920г.

В понедельник в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, юго-западный, 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, на крайнем западе и юге страны до 12°; днём 17-22°, в Закарпатье и Прикарпатье до 25° (на побережье морей местами 14-16°).

В Киеве в понедельник без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 7-9°, днём 20-22°.