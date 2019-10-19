События

10:43 19.10.2019

Двое полицейских в Киевской области извещены о подозрении в пытках

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Двое полицейских в Киевской области извещены о подозрении в пытках

Следователи Киевского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) 18 октября известили о подозрении в пытках двоих полицейских Васильковского отделения полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Как сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram-канале, события произошли в декабре прошлого года.

"Человек на остановке общественного транспорта начал словесный спор с правоохранителями. В ответ они применили слезоточивый газ и начали бить человека прикладом автомата", - написал Труба.

Далее, по его информации, полицейские надели на мужчину наручники, вывезли его в безлюдное место в Васильковском районе, где продолжили избивать. "Дошло до того, что горе-полицейские закрыли человека в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались все эти издевательства около 4 часов", - отметил директор ГБР.

Родственники разыскивали мужчину и обратились в то самое Васильковское отделение полиции. А полицейские вернули потерпевшего именно туда, выписав ему протоколы об админнарушениях.

Теги: #гбр #полиция #пытки #труба
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