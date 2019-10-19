Гвоздик проиграл бой за титулы WBC и IBF российскому боксеру Бетербиеву

Украинец Александр Гвоздик проиграл объединительный бой за чемпионские пояса по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе российскому боксеру Артуру Бетербиеву.

Гвоздик, который владел чемпионским титулом по версии WBC, в 10 раунде потерпел досрочное поражение от Бетербиева техническим нокаутом.

Бой прошел в субботу 19 октября утром по киевскому времени в Филадельфии (США).

Гвоздик потерпел первое поражение при 17 победах (14 - нокаутом). Бетербиев одержал 15-ю победу в 15 поединках на профессиональном ринге, выиграв все бои нокаутом.