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08:29 19.10.2019

Подготовленная сделка по Brexit является наилучшим исходом – Джонсон

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Подготовленная сделка по Brexit является наилучшим исходом – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента поддержать новое соглашение по Brexit, так как, по его словам, согласованная британским правительством и ЕС сделка является лучшим исходом.

"Я просто призываю всех представить, как это может быть завтра (в субботу) вечером, если бы мы уладили это (проголосуем за новое соглашение - ИФ) и отнеслись бы с уважением к воле людей, потому что тогда у нас будет возможность двигаться дальше", - заявил Джонсон в пятницу в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

Джонсон еще раз упомянул о своем обязательстве покинуть ЕС 31 октября, добавив: "Нет лучшего результата, чем тот, которого я буду добиваться завтра".

Говоря об очередной возможной отсрочке, он отметил, что Brexit является "долгим и изнурительным" процессом? и выразил надежду, что избиратели это понимают.

Между тем, в видео, размещенном на своем аккаунте в Twitter, Джонсон заявил, что нужно осуществить Brexit, чтобы "сконцентрироваться на приоритетах народа и вновь объединить страну".

Он подчеркнул, что соглашение "обеспечивает возвращение контроля над законами, границами, финансами и торговлей без перебоев и устанавливает новые отношения с ЕС, основанные на свободной торговле и дружеском сотрудничестве".

19 октября британский парламент проведет голосование в отношении нового соглашения по Brexit.

Британское правительство и ЕС в четверг успешно завершили работу над обновленным соглашением, регламентирующим выход Великобритании из Евросоюза. На данный момент крайний срок для Brexit установлен на 31 октября 2019 года.

Британский парламент принял закон, согласно которому если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, nj Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

 

Теги: #великобритания #заявление #brexit #джонсон
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