Боевики 25 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала пятницы, в том числе в районе Золотого

В течение суток пятницы незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала субботы 4 раза, в том числе в районе Золотого, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем… За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в опубликованной в субботу утром сводке штаба на странице в соцсети Фейсбук.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 11 обстрелов: четыре раза у Водяного на Приазовье - из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов; у Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82-мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем; в районе Березовой и Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 10 обстрелов: дважды у Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Золотого-4 - из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток субботы боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Все обстрелы они совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды вблизи Золотого - из минометов калибра 120 и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем; в районе Зайцево - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сказано в сообщении.