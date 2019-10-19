События

07:37 19.10.2019

Боевики 25 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала пятницы, в том числе в районе Золотого

2 мин читать
Боевики 25 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала пятницы, в том числе в районе Золотого

В течение суток пятницы незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, с начала субботы 4 раза, в том числе в районе Золотого, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем… За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в опубликованной в субботу утром сводке штаба на странице в соцсети Фейсбук.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 11 обстрелов: четыре раза у Водяного на Приазовье - из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов; у Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82-мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем; в районе Березовой и Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 10 обстрелов: дважды у Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Золотого-4 - из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток субботы боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Все обстрелы они совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": трижды вблизи Золотого - из минометов калибра 120 и 82-мм, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и гранатометов различных систем; в районе Зайцево - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:19 18.10.2019
Боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе в районе Золотого – штаб ООС

Боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе в районе Золотого – штаб ООС

11:36 18.10.2019
Открытие КПВВ в Счастье, чего добивается российская сторона, не предусмотрено никакими договоренностями - замглавы МИД

Открытие КПВВ в Счастье, чего добивается российская сторона, не предусмотрено никакими договоренностями - замглавы МИД

11:26 18.10.2019
После разведения сил на Донбассе ВСУ будут готовы немедленно отреагировать в случае возобновления обстрелов – Загороднюк

После разведения сил на Донбассе ВСУ будут готовы немедленно отреагировать в случае возобновления обстрелов – Загороднюк

11:07 18.10.2019
Глава Минобороны: Боевики нарушают условие разведения сил и средств на Донбассе, продолжая обстрелы

Глава Минобороны: Боевики нарушают условие разведения сил и средств на Донбассе, продолжая обстрелы

07:22 18.10.2019
Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:41 17.10.2019
Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции с полуночи четверга, в том числе Золотое, потерь нет

Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции с полуночи четверга, в том числе Золотое, потерь нет

12:56 17.10.2019
Боевики с полуночи трижды обстреляли позиции Объединенных сил

Боевики с полуночи трижды обстреляли позиции Объединенных сил

12:46 17.10.2019
В Офисе президента показывают "Иконы на ящиках из-под патронов"

В Офисе президента показывают "Иконы на ящиках из-под патронов"

07:25 17.10.2019
Один боец ВСУ погиб, один получил ранения в результате 30 обстрелов на Донбассе в среду

Один боец ВСУ погиб, один получил ранения в результате 30 обстрелов на Донбассе в среду

19:40 16.10.2019
Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого - штаб ООС

Боевики в среду 14 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, включая участок разведения у Золотого - штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе в районе Золотого – штаб ООС

Рябошапка заявляет, что в Украине дела, в рамках которых суд Латвии арестовал $30 млн украинских чиновников, были закрыты перед его назначением

Адвокат ожидает, что суд в пятницу будет избирать меру пресечения Гладковскому

Подозрение Порошенко предъявят, когда будет достаточно доказательств - Рябошапка

Представления на Дубневича сейчас на этапе регистрации в Раде - Рябошапка

ПОСЛЕДНЕЕ

Подготовленная сделка по Brexit является наилучшим исходом – Джонсон

Грузинский "Чиатурмарганец" группы "Приват" приостановил работу шахты из-за гибели горняка

11 человек погибло при прорыве дамбы под Красноярском в России

19 и 20 октября на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

Антикоррсуд объявил перерыв по делу Гладковского до полудня субботы

Около 90 человек обратились за медпомощью из-за протестов в Каталонии

Зеленский утвердил структуру СНБО

Трамп выдвинул кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики США

Успешно завершен первый в истории выход в космос пары женщин-астронавтов

Киевсовет разработал проект новых правил пользования метрополитеном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА