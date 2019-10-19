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06:00 19.10.2019

19 и 20 октября на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

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19 и 20 октября на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

В Киеве на Северном мосту 19 и 20 октября в связи с ремонтом частично ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром будем работать на части в сторону Троещины. А после обеда - наоборот, в сторону Почайной", - отметили в столичной мэрии.

На время работ движение будет частично ограничено.

"Движение начнут ограничивать: с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины) и с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону ст. метро "Почайна", - сказано в сообщении.

Теги: #киев #мост #движение
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