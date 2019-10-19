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03:42 19.10.2019

Около 90 человек обратились за медпомощью из-за протестов в Каталонии

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Около 90 человек обратились за медпомощью из-за протестов в Каталонии

До 89 человек увеличилось в ночь на субботу число пострадавших в результате массовых акций протеста в Каталонии, сообщает в субботу испанский телерадиоканал РТВЕ.

По его данным, наибольшее число пострадавших - 60 человек - поступили в больницы Барселоны.

Издание отмечает, что один человек получил травму лица, у троих проблемы с глазами.

Поступают также сообщения о пострадавших из других городов Каталонии - Жироны, Таррагоны, Лейды (Лериды).

Семеро пострадавших - полицейские.

Не менее 17 человек задержаны, четверо из них - в Барселоне.

По данным РТВЕ, с наступлением ночи беспорядки стихают.

Не менее 525 тыс. человек в Барселоне приняли в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщила полицейская служба столицы Каталонии.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением в начале этой недели длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Теги: #испания #пострадавшие #каталония #протесты
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