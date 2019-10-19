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02:28 19.10.2019

Зеленский утвердил структуру СНБО

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Зеленский утвердил структуру СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о "Вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", которым утвердил новую структуру СНБО.

Документ №764/2019 опубликован на сайте главы государства в пятницу.

Согласно указу, в СНБО входят: секретарь; первые заместители секретаря; заместители секретаря; руководитель Аппарата; первый заместитель руководителя Аппарата; заместители руководителя Аппарата; Служба секретаря; Служба по вопросам внешней безопасности; Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности; Служба по вопросам государственной и общественной безопасности; Служба по вопросам военной безопасности; Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны; Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса; Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности; Служба по вопросам экономической безопасности; Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности; Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры; Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества; Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны; Служба Главного ситуационного центра; Служба организационного обеспечения; Служба по вопросам стратегического планирования и анализа; Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации; Служба по правовым вопросам; Финансовая служба; Служба управления персоналом; Служба режимно-секретной работы; Служба координационной и административной работы.

Секретарю СНБО Украины поставлена задача обеспечить приведение штатного расписания Аппарата Совета в соответствие с настоящим документом.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #снбо #зеленский #структура
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