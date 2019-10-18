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21:40 18.10.2019

Пентагон отвергает возможность возвращения Турции в программу F-35, пока там находятся российские С-400

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Пентагон отвергает возможность возвращения Турции в программу F-35, пока там находятся российские С-400

Анкара продолжает оставаться исключенной из программы по истребителю-бомбардировщику F-35, сообщила журналистам в пятницу представитель Пентагона Эллен Лорд.

"Изменений в том, что касается возвращения Турции в программу по F-35, нет, поскольку российские системы С-400 до сих пор находятся в стране", - цитирует ее слова агентство Bloomberg.

Между тем, по словам Лорд, Турция пока еще продолжает производить детали для F-35, но этот вопрос будет пересмотрен в марте 2020 года.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400. В июле США исключили Анкару из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400, заявив, что использование страной российских систем ПВО С-400 несовместимо с системами Североатлантического альянса.

Теги: #сша #турция #пентагон
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