Подозреваемый в нападениях с ножом в Днепровском районе Киева помещен в психиатрическое учреждение

Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому в серийных нападениях на граждан меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №4 мужчине, который подозревается в совершении серии нападений на граждан в Днепровском районе столицы, избрана мера пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение", - сказано в сообщении.

Действия злоумышленника, которого сейчас подозревают в совершении двух нападений, квалифицированы по ч.1 ст.121, ч.4 ст.296 УК Украины.

"Продолжается досудебное следствие, в ходе которого собираются доказательства возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам", - отметили в прокуратуре.

В свою очередь пресс-служба Днепровского райсуда Киева проинформировала, что подозреваемый помещен в психиатрическое учреждение до 15 декабря.

"Подозреваемый Кулешов Дмитрий Иллич помещен в Киевскую городскую психоневрологическую больницу №3, сроком на 60 дней, то есть до 15 декабря 2019 года", - сказано в сообщении суда на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 18 октября правоохранители задержали ранее судимого мужчину по подозрению в совершении нескольких преступлений в Киеве.

По информации полиции, в начале сентября в дежурную часть Днепровского управления полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что на ул. Курнатовского неизвестный с ножом напал на ее 26-летнего сына.

В течение нескольких недель в полицию поступили сообщения о ножевых ранениях от двух жителей Днепровского района: 22-летнего молодого человека и 56-летнего мужчины, где последний утверждал, что сзади к нему подошел незнакомец и несколько раз ударил в спину предметом, похожим на нож.

"Впоследствии в столичную полицию поступило сообщение о том, что у подъезда дома на улице Петра Вершигоры человек обнаружил мертвым отца. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть 69-летнего мужчины от колото-резаной раны шеи", - проинформировала полиция и начала уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

"Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. Он проживал вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения", - добавили в ведомстве.

Фигурант задержан в порядке 208 ст. УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом) и уведомлен о подозрении в совершении нескольких преступлений.