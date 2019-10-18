Глава Европарламента разочарован решением саммита ЕС, который не смог договориться о вступлении Албании и Северной Македонии

Председатель Европарламента Давид Сассоли разочарован тем, что главы государств и правительств стран Евросоюза на брюссельском саммите не смогли договориться о начале процесса приема в ЕС Албании и Северной Македонии.

"Мы глубоко разочарованы тем, что Совет не смог договориться о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о присоединении (к ЕС)", - написал он в пятницу в своем заявлении.

"Обе страны и их граждане приложили огромные усилия для того, чтобы выполнить требования для начала переговоров", - напомнил Сассоли.

Ранее он твердо высказался за немедленное начало переговоров о вступлении этих стран в союз в совместном письме с председателем Европейского совета Дональдом Туском, уходящим и будущим председателями Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и Урсулой фон дер Ляйен.

"Когда мы призываем соседние страны приложить дополнительные усилия, чтобы измениться, и они делают это, мы обязаны держать слово, - заявил Сассоли. - Народам этих стран будет сложно объяснить, почему мы откладываем следующий шаг, несмотря на достигнутый ими прогресс".

"В быстро меняющемся мире дальнейшая интеграция заинтересованных и подходящих кандидатов поможет ЕС поддержать свою международную роль и защитить свои интересы, - отметил глава Европарламента. - Мы будем продолжать стремиться к будущему с Албанией и Северной Македонией в европейской семье".

На двухдневном саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран союза не смогли договориться о начале переговорного процесса по приему Албании и Македонии. Против выступили Франция, Дания и Нидерланды.