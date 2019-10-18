Боевики 12 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, в том числе в районе Золотого – штаб ООС

В течение суток пятницы незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в опубликованной в пятницу вечером сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук.

Среди прочего, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 7 обстрелов по украинскимпозициям, в том числе неподалеку Золотого с направления Золотое-5 - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В течение текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сводке.