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19:14 18.10.2019

СБУ объявила о подозрении организатору поставок товаров военного назначения из "ЛНР" в РФ

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СБУ объявила о подозрении организатору поставок товаров военного назначения из "ЛНР" в РФ

Служба безопасности Украины объявила о подозрении одному из организаторов поставок продукции военного назначения для нужд министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники и следователи спецслужбы установили, что одно из машиностроительных предприятий т.н. ЛНР организовало незаконные поставки продукции "фирме-прокладке", зарегистрированной в Московской области. В действительности комплектующие передавали реальным заказчикам для ремонта российской военной авиации.

По данным спецслужбы, структуры МО РФ использовали такую схему, чтобы избежать санкций. При этом, как установили контрразведчики, руководство предприятия большую часть времени находится в Харькове, откуда осуществляет удаленный контроль за производством и поставками продукции.

"Задокументировано более 30 экспортных поставок на сумму более 50 млн российских рублей. Груз вывозили автотранспортом через временно не контролируемый участок российско-украинской границы. При этом машиностроительное предприятие регулярно платило налоги в бюджет террористической организации "ЛНР" и таможенные платежи органам страны-агрессора", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Во время обысков, проведенных по месту жительства, в офисных помещениях и транспорте ключевых фигурантов незаконных сделок сотрудники СБУ изъяли техническую документацию на продукцию и другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках начатого уголовного производства одному из организаторов поставок объявлено о подозрении по ч.3 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Теги: #сбу #лнр #харьков
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