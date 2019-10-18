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19:08 18.10.2019

Адвокат ожидает, что суд в пятницу будет избирать меру пресечения Гладковскому

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Адвокат ожидает, что суд в пятницу будет избирать меру пресечения Гладковскому

Адвокат бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского Руслан Волынец предполагает, что сегодня вечером состоится судебное заседание об избрании меры пресечения его подзащитному, а также будет рассмотрена жалоба онезаконном задержании.

"Нам сегодня было объявлено подозрение. Господин Гладковский был допрошен в качестве подозреваемого. Допрос длился почти 4 часа. Фабула дела такая, как была в средствах массовой информации, речь идет о двух фактах: покупка автомобилей МАЗ и декларирования", - заявил адвокат в пятницу.

По его словам, скорее всего сегодня пройдет судебное заседание по поводу избрания меры пресечения Гладковскому.

"Возможно сегодня будет даже два заседания, возможно все будет рассматриваться в одном заседании: и наша жалоба на задержание Гладковского, и сегодняшнее ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения", - сообщил Волынец.

Адвокат сообщил, что защита Гладковского подала жалобу в Высший антикоррупционный суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Сегодня было подано в ВАКС заявление-жалоба на незаконное, на наш взгляд, вчерашнее задержание. (...) Вчера нас задержали как лицо, подозреваемое в совершении преступления, а подозрение объявили только сегодня", - отметил он.

Он также проинформировал, что Гладковский продолжает голодовку, которую объявил вечером 17 октября.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу НАБУ, Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" "по подозрению в злоупотреблении служебным положением".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал агентству, что глава корпорации "Богдан" был задержан "при попытке покинуть территорию Украины", однако в корпорации сообщили, что он должен был вылететь на открытие выставки Bus World 2019 в Брюссель, куда был официально приглашен организаторами, и не собирался уезжать из Украины.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка ранее сообщил, что подозрение будет состоять из нескольких эпизодов: заведомо неправдивое декларирование сведений (нарушение антикоррупционного законодательства) и нарушение законодательства во время тендерных закупок, использование служебного положения.

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

Так, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", который входит в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд.

Как ранее заявлял защитник Гладковского, его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

Теги: #адвокат #гладковский #суд
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