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18:35 18.10.2019

Подозрение Порошенко предъявят, когда будет достаточно доказательств - Рябошапка

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Подозрение Порошенко предъявят, когда будет достаточно доказательств - Рябошапка

Подозрение нардепу, пятому президенту Украины Петру Порошенко будет предъявлено, когда для этого будет достаточно доказательств, отмечает генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос о том, когда будут предъявлены подозрения Порошенко.

На уточняющий вопрос, когда это может быть, генпрокурор отметил: "Не скажу".

Теги: #рябошапка #порошенко #гпу
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