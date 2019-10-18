Бизнесмен Кислин подтвердил, что не встречался с Зеленским в США, но хотел это сделать

Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин подтвердил, что не встречался в США с президентом Украины Владимиром Зеленским, но хотел это сделать.

"С Зеленским я лично не встречался. Я хотел бы встретиться, но он был занят очень, и каждая минута у него была расписана. Я с ним не встречался", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, 8 октября российское издание "Insider" вместе с украинской программой "Схемы" распространили информацию о встрече Зеленского с американским бизнесменом украинского происхождения Кислиным во время поездки президента Украины в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По данным СМИ, фирма Кислина считается причастной к отмыванию денег соратниками экс-президента Украины Виктора Януковича.

9 октября в Офисе президента Украины агентству "Интерфакс-Украина" опровергли информацию об участии Кислина во встрече с Зеленским в США и назвали эту информацию "фейком".

10 октября во время пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве Зеленский заявил, что вообще не знаком с Кислиным.

11 октября глава Федерации еврейской общины в Украине, раввин Мейер Стамблер опроверг информацию о присутствии бизнесмена Кислина на встрече президента Украины Зеленского со своими представителями и спонсорами еврейско-американской диаспоры, которые инвестируют в данное объединение.