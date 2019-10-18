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17:09 18.10.2019

В Днепропетровской области сотрудников банка подозревают в растрате 80 млн грн - Генпрокуратура

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В Днепропетровской области сотрудников банка подозревают в растрате 80 млн грн - Генпрокуратура

В Днепропетровской области правоохранители выявили факт растраты сотрудниками коммерческого банка 80 млн грн государственных средств, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"17 октября 2019 года двум должностным лицам коммерческого банка сообщено о подозрении по ч.5 ст 191 и ч.2 ст.366 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказано в сообщении.

Так, по версии следствия, в 2013 году на основании ложных официальных документов указанные лица заключили фиктивный кредитный договор с предприятием, согласно которому последнее получило от банковского учреждения средства в сумме 80 млн грн.

Указанные средства заемщик не вернул, а банк из-за неплатежеспособности был ликвидирован Фондом гарантирования вкладов физических лиц, который стал правопреемником банка.

Отмечается, что уголовное производство расследуется Национальной полицией под роцессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #гпу #днепропетровская_область #банкротство #растраты
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