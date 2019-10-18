События

14:35 18.10.2019

Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений

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Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений

Бывший замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), президент корпорации "Богдан" Олег Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким согласовано сообщение о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В пятницу, 18 октября, детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении САП.

Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", который входит в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, - $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу НАБУ, Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" "по подозрению в злоупотреблении служебным положением".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал агентству, что глава корпорации "Богдан" был задержан "при попытке покинуть территорию Украины", однако в корпорации сообщили, что он должен был вылететь на открытие выставки Bus World 2019 в Брюссель, куда был официально приглашен организаторами, и не собирался уезжать из Украины.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка ранее сообщил, что подозрение будет состоять из нескольких эпизодов: заведомо неправдивое декларирование сведений (нарушение антикоррупционного законодательства) и нарушение законодательства во время тендерных закупок, использование служебного положения.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший Петру Порошенко.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования информации проекта Bihus.Info.

Теги: #сап #гладковский #подозрение
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