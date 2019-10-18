Правоохранители задержали ранее судимого мужчину по подозрению в совершении нескольких преступлений в Киеве

В Киеве задержан мужчина, подозреваемый в нападениях с ножом на нескольких человек, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры №4 сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении нескольких преступлений и готовят материалы в суд для избрания меры пресечения.

В начале сентября в дежурную часть Днепровского управления полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что на ул. Курнатовского неизвестный с ножом напал на ее 26-летнего сына. С резаными ранами плеча и ключицы пострадавшего госпитализировали в больницу, а следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины и поиски злоумышленника", - говорится в сообщении.

В течение нескольких недель в полицию поступили сообщения о ножевых ранениях от двух жителей Днепровского района: 22-летнего молодого человека и 56-летнего мужчины, где последний утверждал, что сзади к нему подошел незнакомец и несколько раз ударил в спину предметом, похожим на нож. В полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

"Впоследствии в столичную полицию поступило сообщение о том, что у подъезда дома на улице Петра Вершигоры человек обнаружил мертвым отца. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть 69-летнего мужчины от колото-резаной раны шеи", - проинформировала полиция и начала уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Во время общения с пострадавшим правоохранители выяснили, что к событиям может быть причастен один человек и составили фотопортрет подозреваемого.

"Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. Он проживал вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения", - добавили в ведомстве.

Во время обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи мужчины: кепки, очки и несколько ножей, которые направили на проведение экспертизы и доставили подозреваемого в управление полиции, где он давал показания.

Фигурант задержан в порядке 208 ст. УПК Украины (задержание уполномоченным должностным лицом) и уведомлен о подозрении в совершении нескольких преступлений.