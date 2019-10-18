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14:06 18.10.2019

Главный раввин Украины требует привлечь к ответственности участников и заказчиков антисемитской провокации в Киеве

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Главный раввин Украины требует привлечь к ответственности участников и заказчиков антисемитской провокации в Киеве

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман требует от правоохранителей скорейшего розыска и привлечения к ответственности злоумышленников, которые осуществили провокацию на ступеньках Центральной синагоги Киева, и заказчиков акции.

"На этой неделе в самом центре Киева произошел крайне опасный инцидент во время проведения радостного праздника Суккот. Группа молодых людей в одежде камуфляжной расцветки и в балаклавах бросила на ступени Центральной синагоги Бродского залитое красной краской чучело с фотографией бизнесмена Игоря Коломойского, имитируя, тем самым его убийство. При этом, молодчики бесцеремонно и вызывающе сопровождали свои действия характерными нацистскими приветствиями… Я обращаюсь в правоохранительные органы с требованием как можно скорее найти и привлечь к ответственности участников и заказчиков данной антисемитской провокации", - написал главный раввин Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что инцидент подтвержден видеозаписями с камер наблюдения, расположенными вокруг синагоги, и что по этому факту в полиции уже открыто уголовное дело.

При этом Моше Реувен Асман отметил высокий профессионализм украинских правоохранителей, раскрывших другие антисемитские преступления. "Достойна высшей похвалы успешная работа СБУ и Нацполиции, которые быстро вышли на след и арестовали киевлянина, подозреваемого в осквернении памятников жертвам Холокоста в Николаевской области", - написал он.

Вместе с тем, по словам главного раввина Украины, до сих пор не расследованы акты вандализма на еврейских кладбищах, а также инцидент со слежкой и установкой подслушивающих устройств в помещении синагоги Бродского – госслужащие, санкционировавшие прослушку в доме молитвы, не названы и не наказаны.

Как сообщалось, 14 октября, в Киеве неизвестные оставили у входа в Центральную синагогу Киева по улице Шота Руставели чучело бизнесмена Игоря Коломойского, облитое красной краской.

17 октября посольство Израиля в Украине назвало случившееся "тревожным актом антисемитизма" и призвало правоохранительные органы арестовать злоумышленников.

Е

Теги: #киев #антисемитизм #раввин #синагога
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