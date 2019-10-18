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13:44 18.10.2019

Апелляционный суд оставил Пашинского под арестом до 4 декабря

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Апелляционный суд оставил Пашинского под арестом до 4 декабря

Апелляционный административный суд Киева оставил без изменений избранную ранее Печерским районным судом Киева меру пресечения экс-народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержание под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу.

После завершения заседания Пашинский заявил, что это решение является "поражением судебной системы Украины" и "возвращением в самые страшные времена режима Януковича".

"Я знаю, что с понедельника мне будут выдвигается новые подозрения. Будут пытаться меня сломать. Но я не собираюсь, я не буду прятаться от следствия", - подчеркнул он.

Пашинский обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке со словами, что он, "к сожалению, стал на путь своих предшественников".

В свою очередь адвокат Пашинского Андрей Федур сказал журналистам, что это решение суда является "абсолютно незаконным и своевольным".

По его мнению, это очередное политическое дело в истории Украины, которое в конечном итоге либо будет закрыто, либо Пашинский будет признан невиновным.

Теги: #пашинский #суд
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