Незаконная вырубка лесов в Харьковской области нанесла государству убытков на 6 млн грн. - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в растрате государственного имущества в особо крупных размерах должностным лицам государственного предприятия "Красноградское лесное хозяйство" (Харьковская область).

"Действия должностных лиц повлекли убытки государству на сумму 6 млн 281 тыс грн", - сообщили в ГБР.

По предварительной информации: чиновники предоставляли посторонним лицам разрешение на вырубку древесины ценных пород под видом санитарной очистки леса.

Следователи проводят санкционированные обыски в здании ГП "Красноградское лесное хозяйство" и по месту жительства подозреваемых чиновников.

"Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской обл., оперативное сопровождение - управление СБУ в Харьковской обл.", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, согласно ч.5 ст.191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В случае доказательства вины должностным лицам грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.