Организатор поставок товаров военного назначения из "ЛНР" в РФ извещен о подозрении - СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили предприятие с временно оккупированной территории Луганской области, которое занималось поставками продукции военного назначения для нужд Министерства обороны РФ.

"Оперативники и следователи СБУ установили, что одно из машиностроительных предприятий так называемой "ЛНР" организовало незаконные поставки продукции в адрес "фирмы-прокладки", зарегистрированной в Московской области", - сообщает пресс-центр СБУ.

Как говорится в сообщении, структуры Минобороны РФ разработали схему, где комплектующие передавали реальным заказчикам для ремонта российской военной авиации во избежание санкций. "По документам числились более 30 экспортных поставок на сумму 50 млн. рублей. Груз вывозили автотранспортом через временно не контролируемый участок российско-украинской границы. При этом машиностроительное предприятие регулярно платило налоги в бюджет террористической организации "ЛНР" и таможенные платежи органам страны-агрессора", - проинформировали в ведомстве.

Контрразведчики установили, что руководство предприятия большую часть времени находится в Харькове, где злоумышленники осуществляли удаленный контроль над производством и поставками продукции.

Во время обысков по месту жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах ключевых фигурантов сделок сотрудники СБУ изъяли техническую документацию на продукцию и другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках начатого уголовного производства одному из организаторов поставок объявлено о подозрении по ч.3 ст.110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч.1 ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.