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12:49 18.10.2019

Генпрокуратура открыла дело по факту безосновательного расходования 17 млн грн при закупке иностранной автотехники для Госпогранслужбы

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Генпрокуратура открыла дело по факту безосновательного расходования 17 млн грн при закупке иностранной автотехники для Госпогранслужбы

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины открыла уголовное производство по факту безосновательного расходования бюджетных средств на сумму 17 млн грн в Государственной пограничной службе.

Как сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры, по версии следствия, в 2017-2018 годах в результате злоупотребления служебным положением служебными лицами Государственной пограничной службы, в интересах коммерческих структур, при осуществлении закупки в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники иностранного производства произошло безосновательное расходование бюджетных средств - 17 млн грн.

По данному факту 7 октября начато уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Досудебное расследование поручено вести Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Теги: #госпогранслужба #бюджет #генпрокуратура #растраты
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