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12:24 18.10.2019

Рада законодательно изменила воинские звания для сержантского и старшинского состава ВСУ, по стандартам НАТО

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Рада законодательно изменила воинские звания для сержантского и старшинского состава ВСУ, по стандартам НАТО

Верховная Рада ввела новую шкалу воинских званий для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, что соответствует стандартам НАТО.

За соответствующий законопроект (№0906) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)" 17 октября проголосовали 278 народных депутатов.

Согласно документу, отменяются воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводятся новые звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Кроме того, предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Закон вносит изменения в уставы Вооруженных сил Украины и законы "О воинской обязанности и военной службе", "О военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины".

В пояснительной записке указано, что принятие данного закона позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке "NATO Code" согласно STNAG 2116, повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению гражданами Украины военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца.

Теги: #всу #рада #звания #нато #стандарты
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