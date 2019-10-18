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12:16 18.10.2019

Глава таможенной службы анонсировал инициативы за повышение лимитов на беспошлинные международные посылки

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Глава таможенной службы анонсировал инициативы за повышение лимитов на беспошлинные международные посылки

 Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов выступает за повышение лимитов на беспошлинные посылки и увеличение полномочий таможни по противодействию контрабанде.

"Три из четырех законопроектов принято, еще один одобрен Кабмином и идет в Раду. Наверное, я был слишком консервативным по этому блоку, попробуем теперь взяться еще за две инициативы: увеличение полномочий таможни по противодействию контрабанде и наведение порядка с почтовыми отправлениями", – написал Нефьодов в Facebook.

"Напомню, я сторонник, в том числе, поднятия лимита на стоимость посылок, пока таможня не научится оформлять их быстро и онлайн", – уточнил глава Гостаможенной службы.

Как сообщалось, 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым лимит стоимости для беспошлинных посылок из-за рубежа снижен с EUR150 до EUR100.

Теги: #пошлина #посылки #нефьодов #гфс
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