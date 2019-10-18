События

12:00 18.10.2019

Со склада в Киеве изъяли брендовую одежду на 100 млн грн, ввезенную контрабандой

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Со склада в Киеве изъяли брендовую одежду на 100 млн грн, ввезенную контрабандой

 Сотрудники Служби безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственным бюро расследований (ГБР) в ходе следственных действий изъяли у организаторов контрабанды брендовой одежды продукцию на 100 млн.грн., сообщает пресс-центр СБУ.

"На складских помещениях в Киеве обнаружена новая брендовая одежда без соответствующих товаросопроводительных документов, общей стоимостью почти 100 млн.грн. Сейчас следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пункте пропуска "Рава-Русская" – "Гребенное" Львовской таможни правоохранители остановили грузовой автомобиль, который перевозил очередную партию продукции стоимостью примерно 350 тыс.евро.

"10 октября СБУ и ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали масштабную противоправную схему ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам. Оперативники установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда", - сообщили в СБУ.

При проведении обысков в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей и организаторов незаконной схемы, следователи получили документацию, которая свидетельствует о проведении нелегальной сделки.

Досудебное следствие в рамках начатого уголовного производства продолжается, в частности, проверяется причастность к противоправной деятельности служащих таможни.

Теги: #гбр #одежда #сбу #контрабанда
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