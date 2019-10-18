Открытие КПВВ в Счастье, чего добивается российская сторона, не предусмотрено никакими договоренностями - замглавы МИД

Открытие контрольного пункта въезда/выезда в г.Счастье (Луганская обл.), на чем настаивает российская сторона, не предусмотрено никакими договоренностями, Украина готова к открытию КПВВ в Золотом, подчеркивает заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Решение об открытии КПВВ в Золотом было принято ещё в 2016 году, и украинская сторона никоим образом не отходила от этой переговорной позиции и продолжает настаивать на том, чтобы КПВВ было открыто, но, как вы знаете, российская сторона начала пакетировать открытие КПВВ в Золотом с открытием КПВВ в Счастье", - сказал Боднар в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Он подчеркнул, что это не предусмотрено ни в одной из договорённостей. "Поэтому сегодня мы также привлекаем партнеров по Нормандскому формату для давления на российскую сторону для того, чтобы ... ввести КПВВ в Золотом", - сказал Боднар.