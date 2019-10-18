С начала 2019 года почти 870 граждан Украины и семь иностранцев получили статус пострадавших от торговли людьми - Минсоцполитики

В 2019 году, по данным Министерства социальной политики Украины, 867 граждан Украины и семь иностранцев получили статус пострадавших от торговли людьми, 454 из них - пострадавшие от трудовой эксплуатации, сообщил заместитель министра социальной политики по европейской интеграции Сергей Нижинский.

"По состоянию на сегодня Минсоцполитики установило статус лиц, которые пострадали от торговли людьми - 867 граждан Украины и 7 иностранных граждан также получили такой статус", - сказал замминистра на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По его словам, из них - 333 женщины, 446 мужчин, 85 детей.

Нижинский рассказал, что в 2018 году был 221 пострадавший - на 11,6% больше, чем в 2017 году (198 человек).

"Эксплуатация мужчин за последние два года возросла", - отметил замминистра.

Он также уточнил, что 454 лица пострадали от трудовой эксплуатации, 221 - от сексуальной эксплуатации, 57 человек были втянуты в попрошайничество, 9 пострадали от смешанной эксплуатации, а 10 - от принудительного удаления органов.

Замминистра также отметил, что многие пострадавшие боятся сообщать о том, что пострадали от торговли людьми.

"В каких же странах граждане Украины больше всего страдают от таких преступлений? РФ, Польша, Турция, Германия, ОАЭ, Италия и Китай", - проинформировал Нижинский.