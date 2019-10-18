После разведения сил на Донбассе ВСУ будут готовы немедленно отреагировать в случае возобновления обстрелов – Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что после запланированного разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе Вооруженные силы Украины будут удерживаться в готовности к немедленной передислокации в случае нарушения договоренностей по прекращению огня и отводу войск другой стороной.

"Подразделения Вооруженных сил будут удерживаться в готовности к немедленному реагированию на нарушение договоренностей относительно отвода войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции в соответствии с определенными планами", - сказал Загороднюк в пятницу в Верховной Раде во время "часа вопросов к правительству".

По его словам, подразделениям, которые развернуты в пределах участков разведения, определены задания по организованному и поэтапному занятию рубежей и позиций за пределами участков разведения, инженерные подразделения ведут восстановление фортификационных сооружений. "Мы уже были на этих позициях в 2016 году. Они были подготовлены в 2016 году, сейчас заканчивается их восстановление", - отметил министр.

"Кроме того… организована доставка и выдача материальных средств с полевых складов для обеспечения строительства фортификационных сооружений в районах отвода войск. Мы говорим сейчас только о двух участках. Отвод будет проводиться поэтапно, на заблаговременно подготовленные позиции с подготовленной системой траншей и ходов сообщения, оборудованные укрытиями для личного состава, местами для его проживания и также созданными условиями для выполнения боевых заданий", - сказал Загороднюк, отметив, что он был на обоих участках разведения в г.Золотое Луганской области и с.Петровское Донецкой области и удостоверился в том, что подготовка позиций ведется.

Он напомнил, что условием разведения сил и средств является выполнение условия соблюдения режима прекращения огня на обоих участках разведения, а подтверждение верификации отсутствия обстрелов должно осуществляться Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ с учетом информации, предоставляемой командованием Объединенных сил и Специальным центром контроля и координации.

Отвечая на уточняющий вопрос парламентариев, министр подчеркнул, что отсутствие нарушений режима прекращения огня на участках разведения предусматривает в том числе отсутствие обстрелов из стрелкового оружия.

"Защита гражданского населения в зоне отвода будет… обеспечиваться подразделениями Национальной полиции и других сил безопасности во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями", - рассказал Загороднюк.