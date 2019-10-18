Адвокат увязывает задержание Гладковского с попытками отвлечь внимание от "формулы Штайнмайера"

Задержание бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского имеет скорее не юридические, а политические основания, считает его адвокат Руслан Волынец.

"Этот факт задержания был нужен не в юридическом смысле, а больше для того, чтобы переакцентировать общество и общественность с тех вопросов, которые сейчас актуальны в обществе и его беспокоят. Мы понимаем и "формулу Штайнмайера", и реакцию общества на эти события", - отметил Волынец в комментарии журналистам.

По его словам, это было сделано "для того, чтобы была новая хайповая новость в конкретный момент". "Судя по новостным лентам вчера, эта цель таки достигнута. Потому что эта новость топ номер один, и наверняка будет сегодня и завтра. Поэтому возможно в этом какая-то цель", - отметил адвокат.

Волынец утверждает, что задержание Гладковского было безосновательным и произошло с нарушением закона. "Я категорически заявляю, что это произошло с грубым нарушением действующего законодательства. Человек находится в ИВС без решения суда", - сказал адвокат.

Волынец отметил, что его подзащитный сотрудничал со следствием, являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию. Адвокат добавил, что после увольнения с госслужбы Гладковский более 10 раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

"Лицо задержано без решения суда, лицу подозрение не предъявлено. И подчеркиваю: на момент задержания подозрения фактически не существовало", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что о том, что на момент задержания Гладковского подозрение ему еще только готовилось, стало известно со слов генерального прокурора Украины. "Эта информация пошла даже не от нас о том, что подозрение готовится. А в протоколе господин Гладковский уже называется "подозреваемое лицо", - отметил Волынец.