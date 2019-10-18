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11:14 18.10.2019

Украина приняла все законодательные акты по амнистии согласно Минским договоренностям - замглавы МИД

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Украина приняла все законодательные акты по амнистии согласно Минским договоренностям - замглавы МИД

Украина приняла все законодательные акты по амнистии, оговоренные в Минских соглашениях, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"На сегодняшний день Украина приняла уже все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте Минских договоренностей", - сказал Боднар в ходе "часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу.

Он напомнил, что, согласно закону о применении амнистии в Украине, полное или частичное освобождение от наказания за совершенное преступление может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть "после восстановления суверенитета Украины".

Замминистра также указал, что решение о применении амнистии принимает суд. "Под амнистию не попадают преступления, в соответствии с международным законодательством, включая преступления против человечности и военные преступления. Также не попадают под амнистию лица, которые совершили преступление в отношении малазийского "Боинга", - сказал Боднар.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время "это вопрос дискуссии". "Мы должны вынести сейчас на обсуждение именно этот вопрос – общественно значимый и чрезвычайно волнительный для общества. У меня была возможность в этом убедиться во время поездок по регионам Украины", - добавил замминистра.

Теги: #амнистия #минские_соглашения #мид
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