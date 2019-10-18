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11:13 18.10.2019

Лидеры ЕС вновь призвали все страны сотрудничать со следствием в расследовании трагедии МН17

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Лидеры ЕС вновь призвали все страны сотрудничать со следствием в расследовании трагедии МН17

Лидеры Европейского Союза вновь призвали все страны в полном объеме сотрудничать со следствием по расследованию обстоятельств гибели рейса МН17 "Малайзийских авиакомпаний", который был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Об этом говорится в выводах Европейского Совета, принятых в пятницу в Брюсселе по итогам саммита ЕС на уровне глав государств и правительств.

"Ссылаясь на выводы от 20 июня 2019 года, Европейский Совет вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление правды, справедливости и ответственности за жертв гибели MH17 и их ближайших родственников, и призывает все государства в полной мере сотрудничать с расследованием, которое продолжается, в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН", - говорится в выводах.

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года над неконтролируемой Украиной территорией. На его борту находились 298 чел., все они погибли.

Расследование причин катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Теги: #мн17 #ес
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