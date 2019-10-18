Глава Минобороны: Боевики нарушают условие разведения сил и средств на Донбассе, продолжая обстрелы

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркивает, что в настоящее время незаконные вооруженные формирования нарушают условие разведения сил и средств на Донбассе – продолжают обстрелы, в частности в районе н.п.Золотое.

"Условием начала разведения сил и средств на линии разграничения должно быть подтверждение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отсутствия нарушений режима (прекращения огня - ИФ) - не менее семи суток. В настоящее время это условие не выполняется той стороной – стороной бандформирований, которые продолжают обстрелы регулярно. Так, вчера был обстрел в районе разведения Золотое", - сказал глава Минобороны, отвечая на вопрос сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

При этом Загороднюк подчеркнул, что сейчас речь идет только о двух участках – в Золотом и Петровском.

"Другие участки – это вопрос, который будет решаться в будущем. Сейчас мы этот вопрос не комментируем", - сказал министр.

Как сообщалось, 17 октября боевики дважды открывали огонь по окрестностям г.Золотое Луганской области, который является участком разведения сил и средств.

Основное условие начала процесса разведения - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней, что должна подтвердить СММ ОБСЕ.