Украинцы Казахстана не принимали участие в круглом столе в оккупированном Крыму – посольство

Посольство Украины в Казахстане опровергло участие представителей украинской общины в круглом столе "сотрудничество украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом", проведенном на территории временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым.

"Среди участников мероприятия были заявлены представители "украинской диаспоры Республики Казахстан". В связи с этим посольство Украины в Республике Казахстан заявляет, что представители украинской общины в Республике Казахстан не принимали участия в мероприятии. Нам не известна также информация о членах так называемых украинских диаспорных организаций, которые посетили временно оккупированные территории Украины", - говорится в сообщении на сайте посольства.

При этом в диппредставительстве подчеркнули, что украинская община Казахстана "выступала и продолжает выступать за территориальную целостность Украины и никаких контактов с оккупационными властями АР Крым не поддерживает".