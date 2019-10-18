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10:10 18.10.2019

В Днепре злоумышленник обстрелял автомобиль, водитель погиб на месте – полиция

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В Днепре злоумышленник обстрелял автомобиль, водитель погиб на месте – полиция

В Днепре полиция задержала четырех человек, подозреваемых в причастности к обстрелу машины, где от полученных ранений водитель Mercedes погиб на месте, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сегодня, 17 октября, около 18:00 на ул. Набережная Заводская г. Днепр неизвестный обстрелял автомобиль" Мерседес ", за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. От полученного огнестрельного ранения он погиб на месте", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции в четверг вечером.

В полиции сообщили, что задержали четырех подозреваемых. Все они доставлены в отделение. С ними проводят первоочередные следственные действия.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)", – подытожили в полиции.

Позже в полиции уточнили, что за совершение умышленного убийства полиция задержала 30-летнего мужчину. "В результате принятых мер за совершение указанного преступления установлен и задержан… неработающий житель г.Днепр, 1989 г.р. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Во время обыска у подозреваемого изъято орудие преступления - гладкоствольное охотничье помповое ружье. На месте преступления обнаружено и изъято семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

Теги: #обстрел #днепр #убийство
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