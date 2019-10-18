События

10:01 18.10.2019

Кононенко опроверг информацию о своем задержании, сообщил, что находится в Стамбуле

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Кононенко опроверг информацию о своем задержании, сообщил, что находится в Стамбуле

 Бывший народный депутат Украины Игорь Кононенко опроверг распространенную экс-нардепом Сергеем Лещенко информацию о своем задержании в аэропорту "Борисполь" (Киев) при попытке пересечь границу и сообщил, что в настоящее время находится в Стамбуле (Турция), затем намерен отправиться в Китай.

"Приземлился в Стамбуле и с удивлением узнал, что Сергей Лещенко заявил, что мне запрещено покидать Украину… Кстати, после Стамбула я планирую посетить Китай. Там по приглашению китайской стороны принимать участие в большом теннисном события, о котором расскажу чуть позже", - написал Кононенко в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщалось, в четверг вечером Лещенко в своем Telegram-канале сообщил, что Кононенко прибыл в аэропорт "Борисполь" с целью вылететь за пределы Украины, но в связи с тем, что его фамилия упоминается в уголовных производствах, он был задержан для выяснения его статуса и по состоянию на 21:00 ему не давали разрешения на прохождение госграницы.

Теги: #опровержение #задержание #кононенко
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