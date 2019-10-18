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10:00 18.10.2019

Кононенко задержали, так как он мог пытаться уйти от ответственности – Рябошапка

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Кононенко задержали, так как он мог пытаться уйти от ответственности – Рябошапка

Задержание бывшего народного депутата Украины Игоря Кононенко в аэропорту "Борисполь" может быть связано с пресечением попытки избежать ответственности, так как Кононенко фигурирует в ряде уголовных дел, допускает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Генеральная прокуратура Украины к этому (задержанию) не имеет отношения. Мы детально выясним, о чем идёт речь. Есть публичная информация, что есть одно из уголовных производств в отношении этого человека, и оно расследуется НАБУ", - сказал генпрокурор в четверг вечером в эфире программы "Право на власть", на телеканале "1+1".

Кроме того, как подчеркнул Рябошапка "есть другие эпизоды, которые расследуются в уголовоных производствах".

"Поэтому возможно что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением вероятности исчезновения народного депутата, чтобы избежать уголовной ответственности", - предположил генпрокурор.

Теги: #рябошапка #гпу #кононеко
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