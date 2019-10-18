Экс-нардеп Кононенко задержан в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь из Украины – Лещенко

Бывшего народного депутата Украины Игоря Кононенко задержали в аэропорту "Борисполь" (Киев) при попытке пересечь границу, сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Бывший депутат Игорь Кононенко в четверг вечером прибыл в аэропорт "Борисполь" с целью вылететь за пределы Украины", - написал он.

По мнению Лещенко, в связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств в Украине, он был задержан в "Борисполе" для выяснения его нынешнего статуса.

"По состоянию на 21:00 (четверга – ИФ) Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы", - отметил Лещенко.

Как допускает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, задержание Кононенко в аэропорту "Борисполь" может быть связано с пресечением его попытки избежать ответственности, так как он фигурирует в ряде уголовных производств.

"Генеральная прокуратура Украины к этому (задержанию - ИФ) не имеет отношения. Мы детально выясним, о чем идет речь. Есть публичная информация, что существует одно из уголовных производств в отношении этого человека, оно расследуется НАБУ", - сказал генпрокурор в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Кроме того, как подчеркнул Рябошапка "есть другие эпизоды, которые расследуются в уголовных производствах".

"Поэтому, возможно, что-то могло быть связано с расследованием этих уголовных дел и выяснением вероятности исчезновения народного депутата с целью избежать уголовной ответственности", - предположил генпрокурор.