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09:50 18.10.2019

Сенаторы США представили законопроект по санкциям против Турции

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Сенаторы США представили законопроект по санкциям против Турции

Сенаторы США Линдси Грэм и Крис Ван Холлен в четверг формально обнародовали законопроект по очередным санкциям против Турции, сообщило издание The Hill.

"Мы ценим то, что президент ввел санкции в отношении Турции, мы здесь, чтобы добавить к ним (новые санкции - ИФ). Дополнить то, что сделал президент", - сказал Грэм журналистам на пресс-конференции.

Согласно законопроекту, санкции затронут энергетический и военный сектора Турции, а также активы высокопоставленных турецких чиновников в рамках юрисдикции США и ограничит их возможность путешествовать в США.

Грэм добавил, что Конгресс должен действовать сообща против Турции, чтобы вводить санкции "самым решительным образом", отметив, что предлагаемые санкции являются "широкомасштабными" и "жесткими".

Ван Холлен, в свою очередь, отметил, что сенаторы Мараш Блэкберн, Ричард Блюменталь и Джин Шахин также поддерживают законопроект.

Накануне сообщалось, что Палата представителей США обнародует законопроект по санкциям в отношении Турции за ее военную операцию против сирийских курдов на северо-востоке Сирии.

С 9 октября ВС Турции проводят на севере Сирии операцию, главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. США подвергли эту операцию критике.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Трамп также принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.

Теги: #сша #турция #санкции
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