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08:15 18.10.2019

Перри покинет пост министра энергетики США в конце года – Трамп

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Перри покинет пост министра энергетики США в конце года – Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о решении Рика Перри покинуть пост министра энергетики и пояснил, что это произойдёт в конце года.

Американские СМИ сообщают, что Трамп заявил об этом во время визита в Техас. "Мы с Риком уже полгода обсуждаем (вопрос об уходе Перри со своего поста - ИФ). Я даже думал, что он уйдёт немного раньше. У него большие планы, и он добьётся успеха. Мы определились с его преемником и объявим его довольно скоро", - отметил президент США.

В сообщениях отмечается, что Перри - один из членов администрации Трампа, активно контактировавших с украинскими властями. Конгрессмены-демократы в настоящее время изучают эти контакты, так как считают, что они могут стать поводом для объявления импичмента Трампу.

По мнению демократов, президент мог злоупотребить властью, пытаясь оказать давление на Киев и заставить украинскую сторону провести расследование в отношении сына политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ранее Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с планами Перри, сообщало, что он объявит о своей отставке в конце ноября.

По словам собеседников издания, Перри планировал свою отставку несколько месяцев. Ожидается, что его место займет нынешний заместитель министра энергетики Дэн Броллетт.

Также Politico писало, что Перри призывал президента Зеленского расширить состав правления НАК "Нафтогаз Украины" за счет американцев и победить коррупцию в стране. При этом сведений о том, что Перри прямо требовал от украинских властей расследовать деятельность Хантера Байдена, у собеседников издания нет.

Теги: #сша #минэнерго #глава
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