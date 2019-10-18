События

07:57 18.10.2019

ООН направила в ОРДЛО 14 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

1 мин читать
ООН направила в ОРДЛО 14 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

Представители "Детского Фонда ООН" (ЮНИСЕФ) доставили через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 14 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 2 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от "Детского Фонда ООН" (ЮНИСЕФ). Грузовики перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры общим весом более 14 тонн", - говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы Украины в пятницу утром.

Теги: #гумпомощь #украина #донбасс #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:22 18.10.2019
Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

05:53 18.10.2019
19 и 20 октября на Северном мосту частично ограничат движение – КГГА

19 и 20 октября на Северном мосту частично ограничат движение – КГГА

04:44 18.10.2019
В Днепре злоумышленник обстрелял автомобиль, водитель погиб на месте - полиция

В Днепре злоумышленник обстрелял автомобиль, водитель погиб на месте - полиция

03:38 18.10.2019
На Херсонщине полицейские задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на сумму 91 млн грн

На Херсонщине полицейские задержали браконьеров с уловом краснокнижных крабов на сумму 91 млн грн

02:33 18.10.2019
Замдиректора и главный лесничий Красноградского лесхоза подозреваются в незаконной вырубке на сумму более 6 млн грн – прокуратура

Замдиректора и главный лесничий Красноградского лесхоза подозреваются в незаконной вырубке на сумму более 6 млн грн – прокуратура

01:23 18.10.2019
Генсек ООН приветствует договоренности Турции и США о прекращении огня в Сирии

Генсек ООН приветствует договоренности Турции и США о прекращении огня в Сирии

00:24 18.10.2019
Кононенко задержали, так как он мог пытаться уйти от ответственности – Рябошапка

Кононенко задержали, так как он мог пытаться уйти от ответственности – Рябошапка

00:12 18.10.2019
Генпрокурор: Портнов может встретиться с прокурорами и предоставить имеющуюся у него информацию

Генпрокурор: Портнов может встретиться с прокурорами и предоставить имеющуюся у него информацию

00:05 18.10.2019
Пашинский может быть привлечен к ответственности за совершение ряда других преступлений – генпрокурор

Пашинский может быть привлечен к ответственности за совершение ряда других преступлений – генпрокурор

23:48 17.10.2019
Прокуратура уведомит о подозрении Гладковского в пятницу, доказательств достаточно – генпрокурор

Прокуратура уведомит о подозрении Гладковского в пятницу, доказательств достаточно – генпрокурор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции с полуночи четверга, в том числе Золотое, потерь нет

Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к ответственности нардепа Дубневича

Экс-заместитель СНБО Гладковский задержан НАБУ

Хозсуд приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому до решения апелляционного админсуда по его иску о национализации банка

Хозсуд перед рассмотрением иска о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам проверяют после сообщения о минировании

ПОСЛЕДНЕЕ

Перри покинет пост министра энергетики США в конце года – Трамп

Пелоси и Шумер раскритиковали достигнутое соглашение по Сирии между Турцией и США

Разумков: закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет принят с учетом мнения общественности

Экс-нардеп Кононенко задержан в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь из Украины – Лещенко

Трамп приветствует временное прекращение огня на севере Сирии: чтобы его добиться, нужно было немного "жестокой любви"

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

Рассмотрение апелляции Пашинского на арест продолжится 18 октября

Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции с полуночи четверга, в том числе Золотое, потерь нет

Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лукаш об изменении подозрения

КС перешел к закрытой части заседания по делу об отмене адвокатской монополии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА