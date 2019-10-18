Пелоси и Шумер раскритиковали достигнутое соглашение по Сирии между Турцией и США

Высокопоставленные демократы Конгресса США раскритиковали президента Дональда Трампа за согласие отказаться от недавно объявленных санкций против Турции в рамках соглашения о прекращении огня, объявленного в четверг.

"Решение президента отменить санкции против Турции за жестокое нападение на наших курдских партнеров в обмен на фиктивное прекращение огня серьезно подрывает доверие к внешней политике Америки и посылает опасный сигнал нашим союзникам и противникам, что нашему слову нельзя доверять", - отметили в совместном заявлении спикеры Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер.

По их мнению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "не отказался ни от чего", тем временем "Трамп дал ему все".

"Это соглашение также не делает ничего, чтобы остановить тысячи заключенных ИГИЛ от побега, и показывает полное отсутствие стратегии президента по победе над ИГ. Говорить, что Турция и Сирия будут охранять заключенных, возмутительно и ставит под угрозу нашу национальную безопасность. ИГИЛ по-прежнему представляет угрозу, конечно, теперь больше, чем до того, как президент Трамп дал Эрдогану зеленый свет для вторжения в Сирию", - заявили законодатели.

Между тем, соратник Трампа, сенатор Линдси Грэм написал в своем твиттере: "Похоже, мы добились реального прогресса в вопросе прекращения огня и, надеюсь, устойчивого решения, которое предотвратит повторное появление ИГИЛ и оставление нашего союзника-курдов. Готовы продолжать работать с президентом, чтобы развить этот прорыв".

"И я также готов работать в двухпартийной манере, чтобы гарантировать, что это вторжение Турции в северо-восточную Сирию закончится без дальнейшего стратегического ущерба для Соединенных Штатов. Турция имеет законные интересы национальной безопасности в Сирии, но они не могут быть удовлетворены вторжением и силой оружия", - добавил он.

В четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.

Пенс подчеркнул, что курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км - ИФ) к югу от границы" с Турцией, и что этот процесс уже идет.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на севере Сирии создается зона безопасности под контролем турецких военных.