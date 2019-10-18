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01:23 18.10.2019

Генсек ООН приветствует договоренности Турции и США о прекращении огня в Сирии

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Генсек ООН приветствует договоренности Турции и США о прекращении огня в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приветствует достигнутые Турцией и США договоренности о пятидневном прекращении огня и приостановке турецкой операции на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении ООН.

"Генеральный секретарь осведомлен о том, что США и Турция обсудили ситуацию (на северо-востоке Сирии - ИФ). Гутерриш приветствует любые договоренности, направленные на деэскалацию обстановки и защиту гражданских лиц в соответствии с Уставом ООН и международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении ООН.

Генсек ООН подчеркнул, что впереди "еще долгий путь по поиску эффективного решения сирийского кризиса".

В четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.

Пенс подчеркнул, что курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км - ИФ) к югу от границы" с Турцией, и что этот процесс уже идет.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на севере Сирии создается зона безопасности под контролем турецких военных.

Теги: #сша #турция #сирия #оон
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