События

00:12 18.10.2019

Генпрокурор: Портнов может встретиться с прокурорами и предоставить имеющуюся у него информацию

1 мин читать
Генпрокурор: Портнов может встретиться с прокурорами и предоставить имеющуюся у него информацию

Экс-заместитель главы администрации президента Андрей Портнов может предоставить имеющуюся у него информацию о преступлениях прокурорам Генпрокуратуры, отмечает генпрокурор Руслан Рябошапка.

В четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" генпрокурор Украины, отвечая на вопрос о том, какое влияние на генпрокуратуру имеет Портнов, сказал: "Скорее всего, просто медийный, создавая достаточно негативную коннотацию и негативный имидж органов досудебного расследования, что может означать что реального влияния на процессуальные действия или решения....у Андрея Портнова нет".

При этом генпрокурор добавил: "Что касается возможной встречи ( Портнов ранее написал, что хотел бы встретиться с генпрокурором- ИФ), если у Андрея Портнова есть достаточно данных, которые могут быть основанием для дальнейшего производства или открытия новых производств, я не вижу проблем, чтобы прокуроры встретились в ним и приобщили эти материалы к другим уголовным производствам".

Отвечая на вопрос о закрытии дела в Панаме, которое касалось предприятий, связанных с  пятым президентом Украины Петром Порошенко, генпрокурор сказал: "Не комментирую, мы уже говорили раньше, что не анонсируем никаких процессуальных решений, в том числе в отношении конкретных лиц".

Теги: #генпрокурор #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:05 18.10.2019
Пашинский может быть привлечен к ответственности за совершение ряда других преступлений – генпрокурор

Пашинский может быть привлечен к ответственности за совершение ряда других преступлений – генпрокурор

23:48 17.10.2019
Прокуратура уведомит о подозрении Гладковского в пятницу, доказательств достаточно – генпрокурор

Прокуратура уведомит о подозрении Гладковского в пятницу, доказательств достаточно – генпрокурор

23:24 17.10.2019
Разумков: закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет принят с учетом мнения общественности

Разумков: закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет принят с учетом мнения общественности

23:07 17.10.2019
Экс-нардеп Кононенко задержан в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь из Украины – Лещенко

Экс-нардеп Кононенко задержан в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь из Украины – Лещенко

17:11 17.10.2019
Неопределенность с транзитом российского газа повысила интерес к закачке в украинские ПХГ – глава ОГТСУ

Неопределенность с транзитом российского газа повысила интерес к закачке в украинские ПХГ – глава ОГТСУ

15:53 17.10.2019
Украинцы продолжат наслаждаться "бабьим летом"

Украинцы продолжат наслаждаться "бабьим летом"

02:58 17.10.2019
Германия выделит Украине 1,5 млн евро для приобретения медоборудования

Германия выделит Украине 1,5 млн евро для приобретения медоборудования

00:39 17.10.2019
Укртрансгаз завершил строительно-монтажные работы на КС Комарно для увеличения реверса из Польши

Укртрансгаз завершил строительно-монтажные работы на КС Комарно для увеличения реверса из Польши

16:16 16.10.2019
В Киеве 15 октября побит очередной температурный рекорд

В Киеве 15 октября побит очередной температурный рекорд

14:30 16.10.2019
Зеленский сообщил о восстановлении справедливости в отношении латвийских компаний в Украине, которые пострадали от рейдерства и произвола

Зеленский сообщил о восстановлении справедливости в отношении латвийских компаний в Украине, которые пострадали от рейдерства и произвола

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции с полуночи четверга, в том числе Золотое, потерь нет

Рябошапка направил в Раду представление на привлечение к ответственности нардепа Дубневича

Экс-заместитель СНБО Гладковский задержан НАБУ

Хозсуд приостановил рассмотрение иска о возврате акций ПриватБанка Коломойскому до решения апелляционного админсуда по его иску о национализации банка

Хозсуд перед рассмотрением иска о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам проверяют после сообщения о минировании

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп приветствует временное прекращение огня на севере Сирии: чтобы его добиться, нужно было немного "жестокой любви"

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

Рассмотрение апелляции Пашинского на арест продолжится 18 октября

Боевики 14 раз обстреляли украинские позиции с полуночи четверга, в том числе Золотое, потерь нет

Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лукаш об изменении подозрения

КС перешел к закрытой части заседания по делу об отмене адвокатской монополии

Украинцы потребляют вдвое меньше рекомендованного объема овощей и на 30% меньше фруктов и ягод

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на период осенних каникул

Суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы экс-сотрудника СБУ, возглавлявшего подразделение "МГБ ДНР"

КБ “Южное” организовало выставку в Верховной Раде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА