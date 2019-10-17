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23:48 17.10.2019

Прокуратура уведомит о подозрении Гладковского в пятницу, доказательств достаточно – генпрокурор

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Прокуратура уведомит о подозрении Гладковского в пятницу, доказательств достаточно – генпрокурор

Прокуратура в пятницу уведомит о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе касающихся махинаций в оборонном комплексе, президента корпорации "Богдан", экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского, задержанного в четверг сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в аэропорту "Борисполь, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Проект уведомления о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним завершается", - сказал Рябошапка в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

По его словам, подозрение будет состоять из нескольких эпизодов: заведомо неправдивого декларирования сведений (нарушение антикоррупционного законодательства), а также нарушение законодательства во время проведения тендерных закупок, а также использование служебного положения.

Он добавил, что в том числе в материалах дела есть информация по махинациям в "Укроборонпроме", которая была установлена в ходе журналистского расследования.

"Следствие считает, что доказательства собраны в полной мере и они являются обоснованными, чтобы уведомить завтра (в пятницу) в совершении этих преступлений", -подчеркнул генпрокурор.

Теги: #украина #гладковский #подозрение
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